Два ярославца погибли в ходе СВО

В Ярославле простятся с погибшими во время специальной военной операции младшим сержантом, командиром отделения Кириллом Галактионовым и рядовым Артемом Зиминым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Прощание с военнослужащими пройдет в храме святителя Леонтия Ростовского в Ярославле. С Кириллом Галактионовым простятся 13 мая, с Артемом Зиминым — 15 мая.

Артем Зимин и Кирилл Галактионов посмертно представлены к награждению Орденом Мужества. Семьи погибших получат материальную помощь в соответствии с указом губернатора.

Антон Голицын