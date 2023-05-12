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Телефонный мошенник выманил у нижегородки 1 млн рублей

Жительница Нижнего Новгороде перевела 1 млн руб. мошеннику, который представился сотрудником поддержки портала «Госуслуги». Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Нижегородка общалась с мошенником три дня. Злоумышленник сообщил, что ее аккаунт взломали, и теперь неизвестные пытаются оформить кредит на ее имя. Чтобы восстановить доступ к личному кабинету, мошенник уговорил женщину перевести на определенный счет сбережения и взять кредит.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Сотрудники полиции пытаются установить личность мошенника. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Анастасия Еремина

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