Телефонный мошенник выманил у нижегородки 1 млн рублей

Жительница Нижнего Новгороде перевела 1 млн руб. мошеннику, который представился сотрудником поддержки портала «Госуслуги». Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Нижегородка общалась с мошенником три дня. Злоумышленник сообщил, что ее аккаунт взломали, и теперь неизвестные пытаются оформить кредит на ее имя. Чтобы восстановить доступ к личному кабинету, мошенник уговорил женщину перевести на определенный счет сбережения и взять кредит.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Сотрудники полиции пытаются установить личность мошенника. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Анастасия Еремина