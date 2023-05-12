В Орле глава компании попал под уголовное дело за неуплату 45 млн рублей налогов

Управление Следственного комитета России (СКР) по Орловской области возбудило уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) против генерального директора ООО «Бетта», сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, глава компании в 2018-2020 годах создал и реализовал фиктивный документооборот с несколькими субъектами хозяйственной деятельности, в отсутствие реальной поставки товаров, что повлекло уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере.

Сумму неуплаченных налогов в СКР не раскрыли. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о 45,4 млн руб. Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ и УМВД России по Орловской области, а также материалов проверок, представленных УФНС.

ООО «Бетта», согласно Kartoteka.ru, зарегистрировано в 2010 году в Орле. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Основной вид деятельности — подготовка строительной площадки. Директором «Бетта» является Дмитрий Александров, учредителем — Андрей Сергаков. Выручка компании в 2020 году составила 145,9 млн руб., чистая прибыль — 350 тыс.

Сергей Толмачев

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