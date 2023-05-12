В школах Башкирии не хватает около 700 педагогов

В городских и сельских школах Башкирии не хватает порядка 700 педагогов, такие данные привел первый заместитель министра образования республики Ильдар Мавлетбердин на заседании комитета Курултая Башкирии по образованию, культуре, молодежной политике и спорту.

Основной причиной нежелания работать в школах у выпускников вузов господин Мавлетбердин назвал психологические сложности при вхождении в профессию и профессиональное выгорание. Эту проблему планируют решать созданием института наставничества.

В регионе предусмотрен ряд мер, которые в основном рассчитаны на поддержку учителей, устраивающихся на работу в сельские школы. Так, с 2019 года педагоги по истечению двух лет работы в районах могут получить гранты в размере 690 тыс. руб., при этом они обязаны заниматься обучением детей в течение 10 лет. Такие условия позволяют «закрепить» специалистов в сельских школах. С 2019 по 2022 год выплату получили 375 учителей.

По федеральной программе «Земский учитель» педагоги, переезжающие работать в районы, могут получить 1 млн руб. Средства выделяются из федерального бюджета с 2020 года, за это время удалось привлечь 147 учителей. В ряде муниципалитетов установлены отдельные субсидии на приобретение жилья, единовременные выплаты и компенсации за аренду жилья и оплату коммунальных услуг для молодых педагогов.

В минобразования республики также обеспокоены увеличением среднего возраста педагогов — за три последних года он вырос с 53 до 55 лет. В республике только 18% учителей находятся в возрасте до 35 лет.

В соответствии с целевыми показателями, обозначенными в майском указе президента России, зарплата педагога в Башкирии в 2022 году должна была составить не менее 38,8 тыс. руб. Господин Мавлетбердин затруднился назвать реальную сумму, которую получают за свой труд молодые учителя после окончания вуза, но подчеркнул, что целевого показателя в прошлом году республика достигла.

Наталья Александрова

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