В Чистополе мужчина пойдет под суд за гибель двух человек

В ближайшее время в Чистополе начнется суд над 33-летним жителем. Его будут судить по делу о гибели двух человек, передает пресс-служба регионального управления СКР.

Трагедия произошла в начале марта этого года в одном из домов на улице Ленина. Следствие считает, что обвиняемый, будучи пьяным, бросил на пол непотушенную сигарету, из-за чего произошло возгорание, распространившееся на остальные помещения. В итоге от отравления продуктами горения скончался 58-летний житель, еще трех человек увезли в больницу. Спустя месяц один из пострадавших скончался.

Вину мужчина признал.

"Ъ-Казань"