Кубань получит от РФ 852 млн рублей на возмещение части затрат производителям зерна

Краснодарский край получит 852,9 млн руб. из федерального бюджета на возмещение части затрат аграриям, занимающимся производством и реализацией зерновых культур. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: krasnodar.ru Фото: krasnodar.ru

Документ опубликован на сайте правительства.

Всего подобные трансферты из федерального бюджета на общую сумму 10 млрд руб. будут направлены в 65 регионов страны. Региональные власти в свою очередь перечислят деньги сельхозпроизводителям.

В результате, уточняет пресс-служба правительства, аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Решение поддержит производителей зерна и будет способствовать сохранению стабильности как на зерновом, так и на продовольственном рынке в целом, рассчитывают власти.

Михаил Волкодав

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