Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кубань получит от РФ 852 млн рублей на возмещение части затрат производителям зерна

Краснодарский край получит 852,9 млн руб. из федерального бюджета на возмещение части затрат аграриям, занимающимся производством и реализацией зерновых культур. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Фото: krasnodar.ru

Фото: krasnodar.ru

Документ опубликован на сайте правительства.

Всего подобные трансферты из федерального бюджета на общую сумму 10 млрд руб. будут направлены в 65 регионов страны. Региональные власти в свою очередь перечислят деньги сельхозпроизводителям.

В результате, уточняет пресс-служба правительства, аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Решение поддержит производителей зерна и будет способствовать сохранению стабильности как на зерновом, так и на продовольственном рынке в целом, рассчитывают власти.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...