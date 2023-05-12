Проектирование и строительство поликлинике в Осе оценили в 212 млн рублей

Управление капстроительства Пермского края объявило конкурс на проектирование и строительство поликлиники в Осе. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как указано в техническом задании, медицинское учреждение расположится на ул. Парковой. Площадь участка составляет 5 тыс. кв. м. Одноэтажное лечебное учреждение будет рассчитано на 100 посещений в смену с дневным стационаром. Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет запроектировать кабинеты приема участковых терапевтов и узких специалистов, кабинеты функциональной диагностики и административно-хозяйственную часть.

Приступить к работе необходимо 9 июня 2023 года, сдать объект — 9 сентября 2024 года. Максимальная цена контракта определена в 212,9 млн руб. Победителя конкурса определят 26 мая.