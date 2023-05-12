Кадровый конкурс «Новое время» не планируют проводить в Белгородской области в 2023 году

Власти Белгородской области пока не намерены вновь объявлять кадровый конкурс «Новое время», который в первый раз прошел в 2021-м и, как планировалось, должен был повторяться каждые два года. «Конкретная дата проведения очередного конкурса не определена»,— сообщили «Ъ-Черноземье» в облправительстве. Сайт «Нового времени» больше не обновляется, вместо новостей по теме проекта на нем по неизвестной причине публикуется реклама заблокированных в России онлайн-букмекеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2021 году, напомним, в инициированном главой региона Вячеславом Гладковым еще в статусе врио губернатора конкурсе участвовали 3,4 тыс. человек различных профессий в возрасте от 24 до 55 лет. За восемь месяцев через отбор прошли почти 200 финалистов, из которых экспертная комиссия отметила 48 лучших.

Цель проекта была сформулирована как «выявление и продвижение перспективных управленцев», готовых работать «в интересах развития области». Партнером региональных властей в этом проекте выступало АНО «Страна возможностей», проводящее статусный конкурс «Лидеры России». По итогам конкурса лучшим участникам переложили государственные должности в органах исполнительной власти региона и муниципальных образований. Остальные вошли в кадровый резерв — в правительстве региона планировали «при необходимости» привлекать их к работе над «отдельными проектами». Также сообщалось, что десять «самых перспективных» участников пройдут стажировку в Высшей школе управления во французском Гренобле.

По состоянию на март 2023 года, как сообщили «Ъ-Черноземье» в облправительстве, на госслужбе в Белгородской области работал 21 человек из числа участников кадрового конкурса

Десять из них — в региональных органах исполнительной власти, пять — в муниципальной, и еще шесть — в различных госучреждениях. Две трети из них из них занимали руководящие должности (самые высокие — начальник одного из управлений облправительства или замглавы администрации района), остальные были специалистами специалисты.

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте