«Комсомольская правда» назначила нового директора филиала в Екатеринбурге

Новым директором филиала «Комсомольская правда» в Екатеринбурге стала Ольга Демидова. В издании он работает уже восемь лет: прошла путь от менеджера по рекламе до коммерческого директора.

В 2019 году Ольга Демидова ушла из «Комсомольской правды» и открыла собственное рекламное агентство. Спустя два года она вернулась в екатеринбургский филиал на должность руководителя отдела спецпроектов.

С января 2020 года директором «Комсомольской правды» в Екатеринбурге был Алексей Двизов. Ранее он возглавлял правительственный холдинг «Новости Югры», был претендентом на пост главы департамента культуры Югры. С 2013 года возглавлял АО «Тюменский издательский дом», который принадлежит правительству области. Издательский дом выпускает газеты «Тюменские известия», «Тюменский курьер», «Тобольская правда», «Спортивный меридиан».

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