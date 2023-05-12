Росморпорт предложил 40 млн рублей за ремонт буксира «Хохол» в Темрюке

Росморпорт открыл аукцион по выбору организации, которая проведет квалификационный ремонт буксира «Хохол» в порту Темрюка за 40,5 млн руб. Сведения об этом опубликованы на портале ЕИС в сфере закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФГУП «Росморпорт» Фото: пресс-служба ФГУП «Росморпорт»

Будущему подрядчику необходимо будет выполнить ремонтные работы на собственной базе, расположенной в границах Черноморо-Азовского бассейна при ее соответствии техническим характеристикам судна. Срок работ — 60 календарных дней. Итоги аукциона будут опубликованы 1 июня текущего года.

Буксир «Хохол» был построен в 1989 году в Гороховце. Его используют для оказания буксирного обеспечения в портах Черноморо-Азовского бассейна. В 2021 году судно передислоцировали из Темрюка в порт Кавказ для сопровождения судов в акватории морпорта.

Анастасия Донскова

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