Жители развивающихся стран смотрят в будущее более позитивно

Как показал опрос, проведенный исследовательской компанией «Ромир» совместно с Gallup International в 60 странах, большинство респондентов считает, что политические свободы в мире ухудшаются, а экономических возможностей не хватает. Тем не менее на будущее жители Земли в целом смотрят позитивно. В частности, 45% респондентов ожидают, что в ближайшие 25 лет политические свободы в их странах немного или значительно увеличатся. В улучшение экономических условий верят 48% опрошенных. Доля пессимистов по обоим пунктам более чем в два раза меньше (19% и 23% соответственно).

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По данным опроса, наибольшее число «оптимистов» живут в развивающихся странах. Так, в улучшение политических свобод больше всего верят во Вьетнаме (86% респондентов), Нигерии (80%), Сьерра-Леоне и Индонезии (по 77%). В рост экономических возможностей — во Вьетнаме (97%), Косово и Нигерии (по 82%), Кот-д`Ивуаре (81%). В России на позитивное политическое и экономическое развитие в ближайшую четверть века рассчитывает менее половины респондентов. Тем не менее по обоим пунктам она обгоняет такие страны, как Великобритания, Германия, Франция, Бельгия, Швеция.