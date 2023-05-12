ФСБ задержала крымчанина, передававшего украинским спецслужбам данные о движении военной техники

Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма по подозрению в госизмене. Он передавал украинским спецслужбам сведения о движении эшелона с военной техникой в зону спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

34-летний крымчанин записал на видео перемещения военной техники Минобороны РФ в зону СВО. Он отправил запись в чат-бот одного из украинских Telegram-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных. Эту информацию передали в военизированные формирования Украины, которые использовали ее для нанесения ракетных ударов.

На мужчину завели уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена в форме шпионажа»). Он уже арестован.

Татьяна Ручкина

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