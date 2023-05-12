Прокурор Ярославской области проведет прием предпринимателей

19 мая прокурор Ярославской области Александр Лоренц и региональный бизнес-омбудсмен Альфир Бакиров проведут совместный прием предпринимателей. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лоренц

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области Александр Лоренц

Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

Прием начнется в 11.00 часов и будет проходить в здании прокуратуры Ярославской области на улице Некрасова. Предпринимателей из районов прокурор и бизнес-омбудсмен выслушают через видеоконференцсвязь с прокуратурами районного звена.

Для того, чтобы попасть на прием, необходима предварительная запись, ее ведет аппарат уполномоченного.

Антон Голицын