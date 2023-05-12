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В Ростовской области учрежден День реки Дон

Власти Ростовской области учредили новый праздник — День реки Дон. Он будет отмечаться ежегодно 12 мая, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

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Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«На днях ко мне обратились с предложением учредить экологический праздник – День реки Дон. Я поддержал эту идею. Думаю, что праздник будет людьми воспринят»,— цитирует пресс-служба правительства слова губернатора Василия Голубева.

Глава региона Василий Голубев сообщил о решении праздновать День Дона в ходе церемонии открытия сезона всероссийской акции «Вода России» в станице Старочеркасской Аксайского района. В этом году акция стартовала именно на Дону. В рамках мероприятия в Доны было выпущено более 7 тыс. штук молоди сазана и белого амура.

Волонтеры и представители властей провели уборку на берегу Дона. Всего в акции по всей стране будет задействовано более 100 тыс. человек.

Анастасия Назарова

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