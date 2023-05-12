Российская марка одежды и аксессуаров Love Republic открыла сразу два флагманских магазина. Первый, московский, теперь находится в ТЦ «Авиапарк»: в магазине помимо вещей также располагается специальная зона для отдыха с зеркальным 3D-пространством. Второй магазин открылся в Санкт-Петербурге в ТЦ «Галерея». Площадь каждого из магазинов составила около 1 тыс. кв. м, питерский бутик также имеет два этажа.

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В магазинах представлены последние коллекции одежды и обуви марки, в будущем бренд планирует расширить ассортимент. В 2023 году Love Republic уже добавила в свою коллекцию лимитированные линейки Premium, Evening и Studio, а также линейку обуви. Осенью марка планирует представить коллекции нижнего белья и спортивной одежды.