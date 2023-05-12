«В Нью-Йорке в топе старые мастера»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о самых значимых результатах торгов в Лондоне, Париже и Нью-Йорке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bebeto Matthews / AP Фото: Bebeto Matthews / AP

Снова несколько статистических выкладок о состоянии мирового арт-рынка. Эксперты отмечают, что за первый квартал 2023 года более 147 тыс. произведений искусства перешли из рук в руки на аукционах по всему миру, но только 13 из них принесли результаты выше порога в $10 млн.

А вот в ценовом диапазоне «$1 млн+» было чуть менее 300 результатов, что составляет менее 0,2% от общего числа транcакций в первом квартале. И почти все это Великобритания, поскольку первые крупные торги года в Нью-Йорке запланированы на конец мая.

Итак, Лондон. Лучший результат квартала — $44,7 млн — был достигнут при продаже картины Василия Кандинского «Мурнау с церковью II», написанной в 1910 году. Некогда принадлежавшая берлинцам Йоханне Маргарет и Зигберту Штернам картина была конфискована нацистами. Теперь 13 наследников Штернов поделятся плодами этой «исторической» продажи, установившей новый аукционный рекорд Василия Кандинского.

$29 млн за «Абстрактную картину» Герхарда Рихтера и $21,7 млн за картину Пабло Пикассо «Fillette au bateau, Maya», портрет дочери художника от Мари-Терез Вальтер, названной в честь любимой покойной сестры Пабло. В 1999 году это полотно было продано за $6 млн.

Нью-Йорк. Здесь в топе старые мастера — «Саломея с головой святого Иоанна Крестителя», Питер Пауль Рубенс, $26,9 млн. Эта картина в 1998-м продалась за $5,5 млн. Женский портрет кисти Франсиско Гойи за $16,4 млн (это рекорд для художника) и Бронзино «Портрет молодого человека» ($10,6 млн., это также рекорд).

Париж. Почти 23 тыс. произведений искусства перешли из рук в руки на французских аукционах в течение первого квартала 2023 года. Около 15 превысили порог в $1 млн, в том числе две работы Рене Магритта — «Les Grains de Beaute» ($3,7 млн) и «La leon de musique» ($3,1 млн).

Но лучший результат во Франции был получен за «Лежащую обнаженную II» Анри Матисса, бронзовую скульптуру высотой около 30 см, которая ушла почти за $5 млн.