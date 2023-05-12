Территорию возле стадиона «Динамо» в Уфе благоустроят за 6 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на аукционе 24 мая выберет подрядчика благоустройства территории, прилегающей к стадиону «Динамо», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 6 млн руб., его профинансирует бюджет Уфы.

Работы необходимо выполнить до 25 августа. Подрядчик должен заменить покрытие из бетонной тротуарной плитки и бортовые камни со стороны стадиона, прилегающей к улице Заки Валиди, а также отремонтировать подпорную стенку со стороны улицы Карла Маркса.

Майя Иванова

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