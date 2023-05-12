В Екатеринбурге изменят трамвайные и автобусные маршруты из-за ремонта рельсов

В Екатеринбурге с 13 по 16 мая будет закрыто движение по перекрестку улиц 8 Марта и Фурманова из-за ремонта трамвайных путей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Из-за перекрытия будут изменены шесть трамвайных и 16 автобусных маршрутов. Так, в течение трех дней по альтернативному маршруту будут ходить трамваи №1, 4, 14, 15, 25 и 27. На автобусных маршрутах № 50, 54, 57, 57а, 012, 014, 016, 019, 030, 047, 054, 056, 81, 083 остановочный пункт «Большакова» будет перенесен с ул. 8 Марта на ул. Большакова в сторону автовокзала.

На маршруте № 76 будет введен остановочный пункт «Аэроагентство» по уо. Большакова в направлении «СТЦ МЕГА», а также будут отменены остановочные пункты «Большакова» по ул. 8 Марта и «8 Марта» по ул. Фурманова. На маршруте № 46 будет остановка «Аэроагентство» по ул. Большакова в сторону «ТЦ Лента».

Полный список изменений опубликован на сайте мэрии.

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