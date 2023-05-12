ВТБ на 50% увеличил объем потребкредитования в Челябинской и Курганской областях

В январе-марте клиенты ВТБ в Челябинской и Курганской областях оформили кредиты наличными на общую сумму 4 млрд руб. Это на 50% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщают в банке.

Доля потребительских кредитов составила половину от общего объема розничного кредитования ВТБ. Всего в первом квартале банк выдал населению двух регионов 7,2 млрд руб., что на 13% больше, чем годом ранее. Объем продаж ощутимо вырос в сегменте автокредитования — на 20%, до 720 млн руб.

Объем депозитов частных клиентов по итогам первого квартала составил 78,4 млрд руб. Из них свыше 75%, или 60 млрд руб., приходится на вклады, накопительные и текущие счета.