В Сочи задержали местного жителя, устроившего стрельбу на улице

В Сочи задержали 28-летнего местного жителя, который устроил стрельбу на одной из улиц Адлера. Об этом сообщила пресс-служба УВД Сочи.

По данным ведомства, мужчина стал участником конфликта с 26-летним местным жителем. Злоумышленник в ходе словесной ссоры схватил пистолет, выстрелил в оппонента и уехал на автомобиле марки Nissan. Машину вскоре нашли в Лазаревском районе.

«Из салона машины изъяли предмет, из которого предположительно стрелял подозреваемый»,— говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Сообщается, что мужчину заключили под стражу.

Анастасия Донскова

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