Строительство спорткомплекса в Темрюкском районе завершат в 2023 году

Спорткомплекс в Темрюкском районе планируют достроить уже в этом году. Сейчас его готовность составляет более 70%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Комплекс строят в поселке Сенном на территории школы №8. Работы ведут с 2022 года по краевой госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры». Сейчас строители монтируют внутренние сети, обустраивают входные группы и элементы наружной отделки, а также проводят электромонтажные работы.

Площадь объекта составит 813 кв. м. В нем расположат зал для занятий физкультурой, раздевалки для детей и медкабинет. Кроме того, в нем смогут проводить дополнительные занятия по казачьим играм, спортивному туризму и теннису.

Татьяна Ручкина

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