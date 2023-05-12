Cupra готовит электрический кроссовер Raval

Марка Cupra, которая была выделена компанией Seat в отдельный суббренд, готовит электрический кроссовер Raval.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Cupra Raval Фото: Cupra Cupra Raval Фото: Cupra Cupra Raval Фото: Cupra Следующая фотография 1 / 3 Cupra Raval Фото: Cupra Cupra Raval Фото: Cupra Cupra Raval Фото: Cupra

Новинка получила имя в честь района Барселоны — в Раваль живут представители различных национальностей и культур, что подчеркивает вдохновляющую идею электромобиля и его городскую направленность.

По дизайну модель будет представлять собой упрощенный и адаптированный к серийному производству вариант концепт-кара Cupra UrbanRebel, который был показан в 2022 году. Первая версия модели, напомним, была представлена в 2021 году.

Официальная премьера серийного электромобиля Cupra Raval состоится в ближайшее время. Выход модели на рынок намечен на 2025 год.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK