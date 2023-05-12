Лермонтовская Тамань: в станице поставили спектакль «Герой нашего времени»

В Доме культуры «Юность» прошел спектакль «Герой нашего времени» по одноименному роману Михаила Лермонтова. Юные актеры — в основном ученики таманских школ — посвятили свою постановку великому русскому поэту.

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На Таманском полуострове уже второй год реализуется проект народных инициатив «Твой голос, Тамань», где жители сами решают, как изменится их малая родина. Это не только работы по благоустройству, но и культурные мероприятия. Так, на выбор таманцев были представлены пять литературных произведений, по мотивам которых они хотели бы увидеть театральную постановку на сцене станичного Дома культуры.

Голосование проходило в течение нескольких недель. Жители выбирали из известных всем с детства произведений: «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, «Тимур и его команда» А. П. Гайдара, «Донские рассказы» М.В. Шолохова, «Волшебник Изумрудного города» А. М. Волкова и «Бременские музыканты» братьев Гримм.

Выбор таманцев — «Герой нашего времени» — сюрпризом не стал. Посещение полуострова оставило неизгладимые впечатления у Лермонтова, Тамани посвящена одна из важнейших частей его произведения, а сам роман набрал самое большое количество голосов театралов.

Постановка спектакля заняла два месяца, а сыграли в нем ребята из станичных школ. Помощь в организации оказала компания «ОТЭКО» — оператор морских терминалов в порту Тамань.

Всем хорошо знакомый сюжет произведения Михаила Лермонтова предстал на сцене станичного Дома культуры в новой интерпретации на современный манер. Постановкой занимался местный театральный деятель Иван Зосин. Музыку для пьесы написал композитор Олег Андреев, автор костюмов и грима, танцевальных форм — балетмейстер Ника Мордвинова.

На театральной постановке побывали местные жители, глава поселения Максим Хорошилов, депутат Законодательного собрания Краснодарского края Игорь Черемис. Они высоко оценили игру актеров любительского театра.

— С большим удовольствием посмотрел представление. Очень здорово, эмоционально играли артисты. Аплодисменты режиссеру спектакля Ивану Зосину,— сказал Игорь Черемис.

Из пяти частей романа для сцены выбрали три: «Бэла», «Тамань» и «Княжна Мери», символизирующие три этапа развития характера главного героя Григория Печорина. Были и песни, и танцы. А драматичности и яркости добавил живой оркестр.

— Начинание театральной студии мы поддержали с большим интересом, а потому очень рады, что пьеса проходит с успехом у зрителей,— делится впечатлениями директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Александр Бурмака,— Уверены, что это только начало большого дела и дальше будет еще увлекательнее.

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