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Коммерсантъ FM
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«Ты или в мире подделок, или в мире оригиналов»

Анна Минакова — о Gucci cafe

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о столичном кафе Efac Iccug, где используются визуальные образы модного дома.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Не так давно в Москве ресторатор Антон Пинский вместе с Тимати и Егором Кридом открыли кафе, в котором используется не только название, но и фирменная символика, узнаваемые визуальные образы модного дома Gucci. В Gucci, разумеется, были против и хотели чуть ли не судиться.

В социальных сетях мнения разделились от полной солидарности со знаменитым лейблом до разговоров про то, что российские предприниматели делают бизнес на российской земле, и перечислений, где еще есть подобные проекты.

А они, конечно, есть. Один из моих любимых примеров — отель Four Seasons на Кипре, не имеющий никакого отношения к знаменитой сети. Но что меня поразило в ситуации с московским кафе больше всего, так это то, что на его открытие пришли не только в Gucci, но и некоторые из тех, кого раньше на свои мероприятия звал сам модный дом.

Это мне напомнило известную в определенных кругах историю, как главный редактор пришла на показ одного французского модного дома… с поддельной сумкой из его коллекции. Пиар-директор бренда выгнала ее с показа. И, по-моему, совершенно правильно сделала. Потому что ты или в мире подделок, или в мире оригиналов.

В Азии часто можно видеть, как бутик, например, Chanel соседствует с рынком, на котором продают подделки под знаковые вещи производителя. Просто кто-то идет в бутик, а кто-то на рынок. А в поддельном Gucci cafe — напомню, у бренда есть и свои собственные — хочется разве что предложить расплачиваться деньгами из «Монополии».

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