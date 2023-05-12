В Сочи застройщик обвиняется в продаже квартир фальшивым дольщикам

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю завершило расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве при строительстве жилого комплекса в Сочи, сообщают пресс-службы СУ СКР и краевой прокуратуры. По данным следствия, директор строительной фирмы оформил четыре квартиры стоимостью свыше 18 млн руб. на своих знакомых по фальшивым договорам долевого участия.

Следствием установлено, что обвиняемый с 2009 года занимал должность генерального директора коммерческой фирмы, занимавшейся строительством одного жилого комплекса на улице Трунова в городе Сочи. Зная, что у его компании, которая привлекала средства дольщиков, возникли серьезные финансовые проблемы, застройщик решил похитить права на часть жилых помещений в строящемся доме. Для этого злоумышленник привлек мужчину и женщину, жителей Ростова-на-Дону, которым отвел роль вымышленных участников долевого строительства, пообещав им вознаграждение в виде 10% от стоимости похищенного. Реализуя незаконную схему, застройщик в 2010 году организовал изготовление подложных документов о том, что мужчина и женщина якобы участвовали в долевом строительстве с 2008 года. Затем его сообщники обратились в суд и установили требования к строительной компании, которая к тому времени вошла в процедуру банкротства. В период с 2018 по 2021 годы лже-дольщики предъявили документы новому застройщику, к которому от фирмы обвиняемого перешли все права по объекту, и зарегистрировали право собственности на четыре квартиры.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд, на имущество обвиняемых наложен арест.

Анна Перова, Краснодар