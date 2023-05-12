Обратная сторона технологий

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как российские и зарубежные разработчики предлагают бороться с усталостью и рассеянным вниманием у водителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Если еще года три назад экран во всю ширину передней панели автомобиля (такие решения были у Mercedes-Benz, например, или у Cadillac) воспринимались как чудо техники, то на последнем Шанхайском автосалоне местные производители превратили этот тренд в общее место. Два или три монитора в ряд, а то и просто глыба черного стекла, закрывающая все пространство под ветровым стеклом, на которой, помимо, собственно, показаний приборов и виртуальных кнопок управления функциями автомобиля, можно найти все что угодно: и телевизор, и подсказки текста караоке.

Наша автомобильная промышленность в подобном пока не преуспела, зато российские ученые опубликовали исследование, которое открывает нам «обратную сторону технологий», а именно статистику, согласно которой 40% ДТП в стране происходит из-за утомления водителя.

Невнимательность и усталость даже более опасны, чем вождение в состоянии алкогольного опьянения. И фактор риска здесь — многозадачность при вождении, вызванная тем, что ты постоянно отвлекаешься на навигацию, видеорегистратор с экраном, регулируешь музыку и климатическую систему, которые сегодня все больше управляются не физическими кнопками, а через тачскрин, в который надо вглядываться, отрывая глаза от дороги.

В качестве противоядия ученые рекомендуют системы контроля за состоянием водителя, которые появились, скажем, в автомобилях марки Volvo еще полтора десятка лет назад. Если камера фиксировала, что водитель не смотрит на дорогу, зевает, касается колесами разметки, не включая указатель поворот и так далее, то в салоне раздавался звуковой сигнал, и на дисплее появлялось изображение чашки кофе.

Что-то подобное сегодня предлагают и отечественные разработчики, например, компания BVC. Но на форумах я встречал и более простую идею — на автомобиль, водитель которого уже допускал аварию по невнимательности, ставить чип, оставляющий рабочими только спидометр и указатель уровня топлива. Потому что все остальное — это именно то баловство, которое отвлекает от главного, для чего нужен автомобиль: безопасно доставить водителя и пассажиров из точки А в точку Б.