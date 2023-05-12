Главу АО «ОКТБ «Вектор» осудили на 5 лет условно за злоупотребления при выполнении гособоронзаказа

Руководителя батайского оборонного предприятия АО «ОКТБ «Вектор» Анатолия Михалина осудили на пять лет условно за злоупотребления при выполнении государственного оборонного заказа. Это первый в России случай приговора по данной статье, сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

Согласно материалам дела, руководитель конструкторского бюро на протяжении двух лет вносил в смету заказов Минобороны России фиктивные расходы. Деятельность Анатолия Михалина была выявлена сотрудниками УФСБ. Он был задержан. Руководителю оборонного предприятия предъявили обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 201.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа).

Батайским городским судом Анатолий Михалин признан виновным. Приговор вступил в законную силу. Условный приговор объясняется признанием вины подсудимым и тем, что он возместил нанесенный ущерб.

По данным Кartoteka.ru, АО «Отдельное конструкторско-технологическое бюро "Вектор"» основано в 2009 году. Предприятие проводит научные исследования и разработку в области естественных и технических наук. Принадлежит бюро Министерству обороны России. В данный момент предприятием руководит Алексей Дранников.

Анастасия Назарова