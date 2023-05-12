У «Новой Анапы» не появится своей мэрии

Введение дополнительной администрации на территории новой курортной территории в Анапе не планируется, сообщил мэр города Василий Швец.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«Территория будет управляться управляющей компанией, которая будет создана Правительством РФ и администрацией края. "Новая Анапа" все-таки не новая территориальная единица, здесь не будет строиться жилье и соцобъекты, так что никакого дополнительного государственного управления не требуется»,— рассказал Василий Швец.

По его словам, строительство нового курорта не дальняя перспектива, он должен появиться в срок от двух до пяти лет. «Все организационные мероприятия пройдут в этом году, в том числе будет определено юрлицо, которое займется управлением, в следующем году приступим к проектированию»,— сообщил мэр Анапы.

Поручение построить новый круглогодичный курортный город в Краснодарском крае дал президент России Владимир Путин. В феврале 2022 года корпорация «Туризм.РФ» и администрация Краснодарского края подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках этих договоренностей будет реализован проект «Новая Анапа», который обеспечит дополнительный турпоток в Краснодарский край от 3 до 5 млн человек в год. Предполагаемый объем инвестиций — свыше 350 млрд руб. Уже разработана «дорожная карта». В нее вошло 195 мероприятий. Новый курортный город расположится в 25 км от Анапы, в районе станицы Благовещенской.

Андрей Ульченко

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