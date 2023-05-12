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Руководитель пермской УК осуждена за растрату и присвоение «тепловых» денег

Пермский районный суд вынес приговор в отношении руководителя ООО «УК «Универсал-Инжиниринг» (ИНН 5948044375) и ряда других юрлиц по обвинениям в растрате и присвоении средств клиентов управляющих компаний, в том числе — за тепло и горячую воду. Женщина была осуждена на 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Суд удовлетворил заявленные в ходе рассмотрения гражданские иски о взыскании ущерба, причиненного осужденной в ходе совершения преступлений. Исполнительные документы будут предъявлены в УФССП по Пермскому краю, что сделает невозможным для виновной владеть каким-либо имуществом до их полного погашения.

Уголовное дело в отношении руководителя ООО «УК «Универсал-Инжиниринг» было возбуждено еще в 2019 году. Она была помещена под домашний арест летом 2022 года. В ходе расследования возбуждено два дополнительных эпизода по другим управляющим компаниям, принадлежащим фигуранту — ООО «РК-Инвест» и ООО «Универсалкомсервис». Следствие установило, что, используя корпоративную карту и чековую книжку, подсудимая снимала и обналичивала деньги со счетов управляющих компаний. Общая сумма ущерба превышает 23 млн. руб.

По итогам работы Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в 2022 году было возбуждено 9 уголовных дел, закончены расследованием и направлены в суд 4 таких дела. «Несмотря на то, что приговор может расцениваться некоторыми, как относительно мягкий, это — серьезное предупреждение тем «управленцам», которые без зазрения совести пользуются деньгами УК и ТСЖ для удовлетворения личных потребностей. Каждый, кто присваивает деньги жителей и ресурсоснабжающих организаций, должен понимать, что неминуемо понесет уголовное наказание. ПАО «Т Плюс» предпринимает все законные способы взыскания ущерба, поэтому экономический смысл совершения преступлений теряется, ведь все украденные средства взыскиваются в рамках гражданских исков», — подчеркивает заместитель директора Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» по безопасности и режиму Андрей Стародворский.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Клиентами компании являются более 7 млн физических лиц и более 180 тысяч юридических лиц.

«ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территории Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики. Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия.

Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»

Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс»

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