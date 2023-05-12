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Почти 25 млн рублей в Казани потратят на содержание фонтанов

В 2023 году содержание фонтанов в Казани обойдется почти в 25 млн руб., что на 1 млн руб. дешевле, чем годом ранее. Тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает комитет внешнего благоустройства Казани. Победителем тендера стало ООО «Аква Бренд Ко».

Всего в списке оказались свыше 30 фонтанов. Среди них — фонтаны на площади театра имени Камала, на Булаке, в Ленинском саду, в парке Тысячелетия, у оперного театра, в сквере имени Галеева и т.д.

Победителю тендеру предстоит провести работы, которые обеспечивают надежную эксплуатацию, поддержание работоспособности и технически исправное состояние фонтанов. Объекты должны работать не менее 12 и не более 13 часов. Деньги будут выделены из бюджета города.

"Ъ-Казань"

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