Экс-глава ГУ МЧС Курганской области обжалует приговор в кассации

Защита осужденного за превышение должностных полномочий бывшего начальника ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова подала кассационную жалобу на приговор. Информация об этом опубликована в картотеке Седьмого кассационного суда (Челябинск).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в августе 2022 года Курганский городской суд признал Олега Рожкова виновным в мошенничестве, превышении и злоупотреблении полномочиями и приговорил к шести годам колонии общего режима. Суд установил, что в 2018 году глава управления МЧС принял изготовленную местным предприятием некачественную робототехнику, причинив федеральному ведомству ущерб на 56 млн руб. Также суд признал его виновным в махинациях с зарплатой и использовании спецтехники ведомства в личных целях.

Впоследствии апелляция отменила уголовное дело по статьям о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в связи с отсутствием состава преступления. Приговор в части превышения должностных полномочий инстанция оставила без изменения. Срок лишения свободы в колонии общего режима Олегу Рожкову был снижен до пяти лет.