В ноябре в Челябинской области пройдет Русский экономический форум

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал проведение Русского экономического форума на Южном Урал. Мероприятие запланировано на 9-11 ноября, сообщил глава региона на выездном заседании комитета Госдумы по экономической политике в Магнитогорске.

На форуме собираются обсуждать «новые экономические реалии и прикладные вопросы развития суверенной экономики России». Алексей Текслер отметил, что ранее на экономических форумах, в основном, поднимались вопросы привлечения иностранных инвесторов. «Сегодня задача – собрать внутренние ресурсы и все возможности для того, чтобы развивать экономику, ориентируясь на внутренний спрос, на те возможности, которые у нас есть в стране. Мы не отказываемся от взаимодействия с дружественными странами, поддерживаем и развиваем экономические связи, но надо понимать, что мы можем быть сильнее в первую очередь за счет внутренних стимулов»,– заявил губернатор и пригласил всех на форум.