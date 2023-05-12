Гарантийный ремонт дорог в Ярославле хотят завершить до 1 июня

Гарантийный ремонт 50 дорог в Ярославле подрядчики должны выполнить до 1 июня. Об этом в интервью «Ъ-Ярославль» заявил мэр Ярославля Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проверка улицы Республиканская

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Проверка улицы Республиканская

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Представители мэрии завершили объезды всех магистралей, которые ремонтировались по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в 2019-2022 годах.

«У нас более 50 дорог находится в гарантии. По всем дорогам у нас завершено обследование. Все гарантийные работы должны быть выполнены до 1 июня. Я думаю, что 95-96% работ будут выполнены в срок. Но точно будут замечания. Мы не собираемся по гарантиям принимать то, что не подходит под стандарты и ГОСТы»,— рассказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

И.о. директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Станислав Трубачев уточнил, что по дорогам, которые ремонтировали в 2022 году, серьезных замечаний не выявлено. В целом объезды дали полную картину состояния магистралей, которые делали в 2019-2022 годах.

«Есть основные замечания, которые выявлены. Это продольные и поперечные трещины по проезжей части, по тротуарам. Они легко устраняются эмульсией, битумом. Есть локальные просадки по проезжей части и по тротуарам. Это тоже легко устраняется. И локальные разрушения верхнего слоя асфальта. Есть гарантийные дороги уже четырехлетней давности. Это процесс естественный»,— пояснил Станислав Трубачев.

Одним из сложных участков мэр назвал гарантийный ремонт улицы Республиканской. Его планируют продолжать и после 1 июня.

«Объем работ по гарантии достаточно большой. И есть понимание, что гарантия должна отрабатывать свое. Мы не вкладываем дополнительные средства из бюджета. Это вопрос контроля и приемки гарантии. Особенно по тем дорогам, которые последний год в гарантии. Например, Республиканская последний год. Сейчас нужно максимально сделать то, чтобы она получила заряд еще года на 2-3, до следующего выполнения уже не капитального, а текущего ремонта»,— отметил Артем Молчанов.

Андрей Иванов