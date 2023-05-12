Петербургский миллиардер Барабанов построит новый район в Великом Новгороде

Компания петербургского Олега Барабанова «Имса» выкупила на банкротных торгах более 20 га земли, следует из данных, публикованных в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Бизнесмен анонсировал строительство нового жилого района.

По данным реестра, миллиардер Барабанов выкупил участки в 19 га в Ракомском сельском поселении и 1,4 га в самом Великом Новгороде. Лот обошелся ему в 15,9 млн руб. Сельская часть предназначена под жилую застройку, а участок в Великом Новгороде на Юрьевском шоссе — под торговый центр.

Как рассказал Олег Барабанов изданию «Новый проспект», на выкупленных участках планируется построить 70 тыс. кв. м. жилья экономкласса высотой в семь-девять этажей. Разработку концепции должны завершить до середины 2024 года, а начать строительство — не раньше 2025 года.

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