Пермская команда стала чемпионом Ночной хоккейной лиги при поддержке «Камкабеля»

На льду сочинского дворца спорта «Большой» пермский ХК «Гайва» одержал эффектную победу над рязанским «Автомобилистом» в главном матче Ночной хоккейной лиги дивизиона «Любитель 50+». Спонсором команды-чемпиона выступил «Камский кабель».

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Сюжет финала вышел впечатляющим: «Гайва» забросила три шайбы за десять с небольшим минут. Итог встречи – 4:2 в пользу пермской команды. Автором победного гола стал Дмитрий Боронин, который отличился в формате «5 на 3».

Хоккейный клуб «Гайва» был образован летом 2022 года и уже успел стать чемпионом в своем дивизионе. Название команде дал пермский микрорайон, который является родным для «Камского кабеля»: здесь размещается производственная площадка предприятия, живут многие его сотрудники, которые целыми династиями трудятся на «Камском кабеле», прославляя его и делая одним из ведущих заводов кабельной отрасли.

«Камский кабель» искренне любит спорт. Мы с большой радостью поддерживаем спортивные мероприятия, а наши сотрудники всегда принимают активное участие во всевозможных соревнованиях. Благодарим игроков ХК «Гайва» за феерическую игру и желаем множество грандиозных побед!»– прокомментировал первый заместитель генерального директора – коммерческий директор ООО «Камский кабель» Александр Бузилов.

ООО «Камский кабель»