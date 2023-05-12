В Крыму украинского боевика осудили за участие в национальном батальоне

В Крыму 36-летнего гражданина Украины признали виновным в участии в незаконном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (запрещен в РФ, признан террористическим). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление ФСБ РФ.

По данным ведомства, мужчина вступил в батальон в 2015 году, после чего два года подряд активно участвовал в деятельности формирования. Он досматривал автомобили и обыскивал их владельцев в пунктах пропуска на границе России и Украины, охранял объекты группировки.

Осенью прошлого года злоумышленник попытался попасть на территорию Крыма, в результате чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Анастасия Донскова

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