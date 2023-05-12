Томского хакера заподозрили в создании программ для обхода антивирусной защиты

Программиста из Томска заподозрили в сотрудничестве с киберпреступным сообществом. В отношении айтишника возбудили уголовное дело по ст. 273 УК РФ (создание и распространение вредоносных компьютерных программ) за что ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет, сообщили в пресс-службе томского управления ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В материала ведомства указывается, что хакер разрабатывал и поставлял киберпреступному сообществу различные версии программ, предназначенных для нейтрализации средств антивирусной защиты. «В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы, установление иных фактов и участников противоправной деятельности», — говорится в релизе.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2017 году в Томске вынесли приговор участнику группы хакеров, похитившей у кредитных учреждений около полумиллиарда рублей. По версии следствия, киберпреступники, получив удаленный доступ к управлению серверами банков, отменяли лимиты на снятие наличных с карт и с помощью неустановленных сообщников обналичивали деньги в банкоматах.

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Илья Николаев