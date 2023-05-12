Бывший детский лагерь Минобороны РФ в Анапе откроют в июне

Первый этап реконструкции детского лагеря «Юбилейный» завершится в конце мая, а первая смена детей сможет приехать на отдых в 20-ых числах июня, об этом сообщил владелец здравницы Василий Димоев. По его словам, бывший лагерь Минобороны РФ сохранит историческое название. Владелец инвестировал в реконструкцию около 200 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Ульченко, Коммерсантъ Кубань-Черноморье Фото: Андрей Ульченко, Коммерсантъ Кубань-Черноморье

Сегодня реконструкция проведена на площади 3 га из 10 га, который занимает лагерь. Сегодня он может принять чуть более 400 детей за одну смену. «Более 15 лет лагерь был заброшен. Со следующего года мы продолжим развитие детского отдыха на всей территории. Здесь будут использованы новые тенденции в этой области, например, применение профильного образования. Через пять лет здесь смогут единовременно отдыхать от 2,6 до 3 тыс. детей», - рассказал Василий Димоев. Он также отметил, что в планах строительство 50-метрового олимпийского бассейна.

Василий Димоев приобрел «Юбилейный» в июне 2022 года за 484,1 млн руб. Ранее госкорпорация ДОМ.РФ объявила аукцион по продаже детского лагеря, расположенного на Пионерском проспекте в Анапе. В состав имущества лагеря входит 50 объектов недвижимости, переданных в собственность, и право аренды участка площадью 10 га на первой береговой линии. Ранее пионерский лагерь (затем — детский курортный городок) «Юбилейный» находился в ведении Министерства обороны РФ. В 2020 году решением правительственной комиссии полномочия переданы ДОМ.РФ.

Андрей Ульченко

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