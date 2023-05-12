В Башкирии требования РКБ к медперсоналу назвали противоречащими трудовому кодексу

Управление ФАС по Башкирии приостановило закупку услуг младшего медперсонала для Республиканской клинической больницы имени Куватова (РКБ). Решение принято по итогам рассмотрения двух жалоб от участников закупок, потребовавших приостановить определение поставщика, провести внеплановую проверку размещения тендера и обязать заказчика внести изменения в конкурсную документацию.

Обращения поступили от индивидуального предпринимателя Сабины Тимошиной и компании «Промтехсервис» (принадлежит Рустаму Мухаметкулову). Оба заявителя указали на несоответствие техзадания предмету закупки. Так, в конкурсной документации говорится, что исполнитель должен будет предоставить сотрудников для выполнения функций младшего медперсонала, при этом участнику закупки необходимо подтвердить опыт в уборке территорий. В техзадании же говорится, что сотрудники должны будут заниматься дезинфекцией помещений, что относится к лицензируемой медицинской деятельности. При этом в конкурсной документации отсутствует требование к участникам о наличии этого документа.

Директор «Промтехсервиса» Дмитрий Маркелов также отметил, что в договоре содержится ряд необоснованных требований и разночтения. В частности, говорится о том, что при возникновении пандемии исполнитель должен обеспечить дезинфекционную службу необходимыми средствами в течение двух часов, но об обязанности создавать эту службу в документации не упоминается. Также руководитель компании отмечает, что расчет числа и график работы медперсонала противоречит трудовому законодательству.

Предметом закупки являются услуги по выполнению функций медперсонала, однако из документации конкурса следует, что работать сотрудники должны в Доме культуры «Медик» и пансионате, где медицинская помощь пациентам не оказывается.

РКБ имени Куватова планировала взять на работу по аутсорсингу младший персонал на год, с июня 2023 по май 2024 года. Итоги закупки с начальной стоимостью 60,3 млн руб. должны были подвести 16 мая.

Наталья Александрова

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