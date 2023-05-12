На Кубани коронавирусом за сутки заболели 60 человек

В Краснодарском крае за последние сутки коронавирус выявили у 60 человек. По данным оперативного штаба региона, среди заболевших 41 женщина и 19 мужчин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: ситуационный центр МУП «Водоканал» Сочи Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: ситуационный центр МУП «Водоканал» Сочи

В Краснодаре зарегистрировали 32 эпизода заболевания, в Сочи, Новороссийске и Тихорецком районе — по пять. В Гулькевичском муниципалитете заболели три человека. Еще по два новых пациента отметили в Апшеронском, Крымском и Мостовском районах. В Армавире, Каневском, Славянском, Туапсинском муниципалитетах зарегистрировали по одному случаю.

Всего с начала пандемии заболевание подтвердили у 362203 человек. С выздоровлением выписали 350666 пациентов, 11199 заболевших скончались.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram