Экс-главе злотодобывающей компании заменили условный срок на реальный

В Красноярском крае прокуратура добилась отмены условного срока бывшему руководителю золотодобывающей компании ООО «Артель старателей «Прииск Дражный». В октябре прошлого года он был осужден на три года условно по делу о незаконной добыче золота и драгоценных металлов на реке Колма и Дыдан в Северо-Енисейском районе.

«Незаконно добытые драгоценные металлы весом 25 кг на сумму более 76 млн руб. обвиняемый хранил на территории предприятия, а часть весом более 56,4 кг реализовал сторонней организации на сумму 269 млн руб.», — сообщали ранее в пресс-службе ведомства.

Кроме того, предприятие, как установили правоохранители, сбрасывало сточные воды без необходимой очистки, что привело к уничтожению кормовой базы рыб, мест их размножения и нарушению путей миграции. Общий ущерб водным биологическим ресурсам превысил 4,8 млн руб., сообщили в прокуратуре.

После повторного рассмотрения дела суд приговорил главу компании к трем годам колонии-поселения.

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Оксана Павлова