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В Прикамье пришла дымка и запах гари от лесных пожаров

12 мая в Пермском крае зафиксированы запах гари и дымка, вызванные лесными пожарами на территории Курганской, Свердловской и Тюменской областей.

Фото: Вести-Пермь

Фото: Вести-Пермь

В МЧС рекомендовали жителям и гостям Пермского края соблюдать спокойствие. При сильном недомогании, бессоннице, возникновении кашля во время смога необходимо обратиться за помощью по единому телефону 112. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.

Сотрудники краевого Роспотребнадзора проводят мониторинг качества атмосферного воздуха в шести точках на территории Перми и в семи населенных пунктах региона.

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