В Сочи в суд направили дело гендиректора фирмы-застройщика о мошенничестве с квартирами на 18 млн рублей

В Сочи в суд направили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении генерального директора строительной компании и двух его сообщников по факту мошенничества с квартирами на общую сумму 18 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, 44-летнему гендиректору компании стало известно о предстоящем банкротстве организации. В это же время осуществлялся ввод в эксплуатацию жилого комплекса, расположенного на улице Трунова. На несколько квартир не были заключены договоры долевого участия. Злоумышленник обратился к своим знакомым из Ростовской области и пообещал им 10% от стоимости квартир, если они помогут ему похитить права на данные объекты.

В Арбитражный суд Краснодарского края были представлены фиктивные договоры о покупке указанными лицами четырех квартир в этом ЖК еще в 2008 году. Это послужило основанием включения злоумышленников в число кредиторов.

В 2021 году новый застройщик сдал дома в эксплуатацию, и мнимые дольщики получили права на четыре квартиры.

После того как махинация раскрылась, в отношении сообщников возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). На недвижимость подозреваемых наложен арест. В случае доказательства вины участников дела им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram