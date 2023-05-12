Глава Комсомольского района Тольятти подал в отставку

Заместитель главы Тольятти, глава администрации Комсомольского района Артем Анисимов написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте»

«Сейчас передо мной встают новые задачи, новая ответственность. Судьба ведет меня туда, где мой опыт и знания наиболее необходимы. Но Тольятти, несомненно, останется в моем сердце навсегда…»,– написал господин Анисимов.

На должность главы Комсомольского района с июня 2017 года Артема Анисимова назначил прежний мэр Тольятти (в 2017-2021 годах) Сергей Анташев. До этого господин Анисимов работал депутатом думы Тольятти шестого созыва.

Ани Айвазян