В Петербурге создали отдел по контролю за небом и беспилотниками

Полиция Петербурга создала специальное подразделение по контролю за небом. Это связано с вводом ограничений на эксплуатацию беспилотников, сообщили 12 мая в пресс-службе ГУ МВД по городу.

Как сообщили в полиции, среди сотрудников нового отдела есть мобильные патрули, задача которых задерживать операторов беспилотников, стрелки и специальные технические группы, использующие «технические средства подавления и нейтрализации дронов».

Отмечается, что подразделение начало работу 9 мая. Целью отдела называют обеспечение безопасности в воздухе во время массовых мероприятий.

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