«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, каким образом экспортеры могут оформить необходимую документацию и сертификаты онлайн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Несмотря на санкции, с которыми аграрии столкнулись в прошлом году, объем экспорта при этом вырос на более чем 12% по сравнению с 2021-м. Тем не менее из-за переориентации потоков на новые рынки предприниматели сталкиваются и с ранее незнакомыми нормативами и требованиями. Так, краеугольным вопросом становится оформление разрешающих документов. К примеру, ветеринарного и фитосанитарного сертификатов.

Несмотря на это, отечественные компании нашли способы поставлять свою продукцию на внешние рынки, максимально дистанцировавшись от бумажной волокиты. На помощь им приходит цифровая платформа «Мой экспорт», которая работает по принципу одного окна. Бродить из кабинета в кабинет ради кипы бумаг больше не надо. Всю необходимую документацию можно оформить онлайн, поясняет директор по методологии проекта «Одно окно» Российского экспортного центра Светлана Белозерова:

«Получение ветеринарного и фитосанитарного сертификатов в цифровом формате позволяет экспортеру значительно сэкономить время. Ему больше не нужно раз за разом собирать пакет одних и тех же бумажных документов и предоставлять их лично в ведомство. В наших сервисах заявления формируются в виде электронных сведений, которые проверяются онлайн до двух дней и переиспользуются для повторной заявки. Вся информация о выданном сертификате сразу поступит в личный кабинет экспортера, и ему останется только получить бумажный оригинал документа, так как таможенные органы стран-импортеров пока принимают сертификаты только на бумаге».

Цифровая платформа «Мой экспорт», которая появилась благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт», позволяет предприятиям, ориентированным на внешние рынки, получать множество мер господдержки. И это не только консультативные услуги, но также и возможность подать заявку на получение финансовой помощи.