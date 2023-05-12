Бывший начальник миграционного отдела полиции осужден на 2,5 года за взятку

В Нижнем Новгороде на 2,5 года заключения осужден бывший начальник отдела по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области Дмитрий Соколов. Его признали виновным в получении взятки.

По данным следствия, в апреле 2022 года сотунпик миграционной службы получил 27 тыс. руб. от гастарбайтера за то, чтобы вне очереди и с нарушением установленного законом порядка получить патент на трудовую деятельность на территории РФ. После задержания сотрудник МВД был уволен с занимаемой должности. Обвинительный приговор в законную силу не вступил.

Андрей Репин