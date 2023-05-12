Главу исполкома в Татарстане привлекли к ответственности за неоплату ямочного ремонта дорог

В Татарстане главу исполкома Базарно-Матакского сельского поселения (имя не упоминается) наказали за то, что он не оплатил подрядчику ямочный ремонт дорог. Об этом сообщает прокуратура республики.

В 2022 году исполком подписал договор с «Алексеевскдорстроем» на оказание услуг по ремонту дороги. Сумма контракта составила 300 тыс. руб. Подрядчик работу выполнил в срок, но заказчик не оплатил их.

В итоге в адрес главы исполкома сначала внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Затем его самого привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ.

После вмешательства ведомства оплата была осуществлена полностью.

"Ъ-Казань"