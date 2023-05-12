Трамвайные пути будут ремонтировать за счет средств дорожного фонда Башкирии

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии разработало законопроект о внесении изменений в региональный закон «О дорожном фонде». Предлагается предусмотреть возможность финансирования из средств фонда капремонта и реконструкции трамвайных путей за исключением работ по контактной сети и на тяговых подстанциях. В настоящее время трамвайные пути состоят на балансе муниципалитетов. В прошлом году аналогичный законопроект был принят на федеральном уровне.

Также предлагается перечислять в фонд доходы от эксплуатации платных дорог. Законопроект будет рассмотрен в первом чтении и в целом на пленарном заседании Курултая 25 мая.

В текущем году дорожный фонд республики составит 35,2 млрд руб.

Влада Шипилова

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