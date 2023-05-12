Болгария запретила въезд туристам с неоткрытой шенгенской визой

Совет министров Болгарии запретил въезд в страну владельцам неоткрытой двукратной или многократной шенгенской визы. Посетить республику смогут только обладатели двукратного или многократного «шенгена» при условии его предварительного использования в другой стране соглашения. Решение вступило в силу 21 апреля.

Посольство Болгарии в Лондоне уточнило, что при соблюдении условий въезда в республику обладатели шенгенских виз имеют право находиться в Болгарии в течение срока действия их документа и разрешенной продолжительности пребывания. Но срок их визита не должен превышать 90 дней в течение 180 дней со дня первого въезда.

Виза, выданная Кипром и Румынией, не входящих в Шенгенское соглашение, должна быть предварительно использована хотя бы один раз в выдавшей ее стране.

Болгария не входит в Шенгенскую зону, но разрешает въезд по этому типу виз. В середине апреля государство стало выдавать россиянам только однократные туристические визы сроком на 90 дней. К концу того же месяца Болгария возобновила выдачу многократных виз.

Милена Костерева