Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Болгария запретила въезд туристам с неоткрытой шенгенской визой

Совет министров Болгарии запретил въезд в страну владельцам неоткрытой двукратной или многократной шенгенской визы. Посетить республику смогут только обладатели двукратного или многократного «шенгена» при условии его предварительного использования в другой стране соглашения. Решение вступило в силу 21 апреля.

Посольство Болгарии в Лондоне уточнило, что при соблюдении условий въезда в республику обладатели шенгенских виз имеют право находиться в Болгарии в течение срока действия их документа и разрешенной продолжительности пребывания. Но срок их визита не должен превышать 90 дней в течение 180 дней со дня первого въезда.

Виза, выданная Кипром и Румынией, не входящих в Шенгенское соглашение, должна быть предварительно использована хотя бы один раз в выдавшей ее стране.

Болгария не входит в Шенгенскую зону, но разрешает въезд по этому типу виз. В середине апреля государство стало выдавать россиянам только однократные туристические визы сроком на 90 дней. К концу того же месяца Болгария возобновила выдачу многократных виз.

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...